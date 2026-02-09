Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholeinfluss führt zu Anzeige

Jena (ots)

Am Sonntagabend meldete ein Mittarbeiter eines Schnellrestaurants im Zentrum von Jena, eine männliche Person, die herumpöbelt. Die eintreffenden Beamten konnten einen offensichtlich alkoholisierten 42-jährigen Mann antreffen. Die Rücksprache mit dem Mitarbeiter ergab, dass der Mann aufgrund seines Verhaltens des Schnellrestaurants verwiesen werden sollte, dieser Aufforderung jedoch nicht nachkam. Die Beamten halfen dem 42-jährigen dabei der Aufforderung nachzukommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell