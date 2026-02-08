Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kopfstoß unter Heranwachsenden

Apolda (ots)

Am Samstagmorgen kam es in der Ortslage Kromsdorf, nach einer Veranstaltung zu einer Streitigkeit. Hierbei hat zunächst, aus ungeklärter Ursache, ein 18-jähriger Tatverdächtiger dem gleichaltrigen Geschädigten einen Kopfstoß versetzt und in der Folge hat ein weiterer 17-jähriger Tatverdächtiger dem Geschädigten mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Die Täter waren beim Eintreffen der Beamten bereits flüchtig, konnten aber namentlich bekannt gemacht werden. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde und eine Schwellung im Gesichtsbereich. Eine Anzeige wegen gemeinschaftlich begangener gefährlichen Körperverletzung wird aufgenommen.

