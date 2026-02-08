LPI-J: Brandstiftung in der Promenade
Apolda (ots)
Am Sonntagmorgen mussten die Polizeibeamten feststellen, dass bislang unbekannte Täter insgesamt 5 Hundekotbeutelspender in der Apoldaer Promenade anzündeten und dadurch beschädigten. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 250 Euro beziffert. Eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch Brandlegung wird aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Apolda zu melden.
