LPI-J: Baumaschinen entwendet
Jena (ots)
Samstagmorgen meldete ein Mitarbeiter einer Baustellenfirma, dass mehrere Baumaschinen von dem Gelände einer Baustelle im Süden von Jena entwendet wurden. Die unbekannten Täter verschafften sich auf bisher unbekannte Art und Weise Zutritt zum Baustellengelände. Sie entwendeten das Beutegut im Wert von über 4500 Euro und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.
