Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Baumaschinen entwendet

Jena (ots)

Samstagmorgen meldete ein Mitarbeiter einer Baustellenfirma, dass mehrere Baumaschinen von dem Gelände einer Baustelle im Süden von Jena entwendet wurden. Die unbekannten Täter verschafften sich auf bisher unbekannte Art und Weise Zutritt zum Baustellengelände. Sie entwendeten das Beutegut im Wert von über 4500 Euro und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

