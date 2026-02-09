LPI-J: Fahrzeug beschmiert

Jena (ots) - Sonntagmittag konnte durch Mittarbeiter eines Jenaer Verkehrsbetriebs eine weibliche Person festgestellt werden, welche in der Straßenbahn eingeschlafen ist. Die offensichtlich alkoholisierte Person war nicht wachzubekommen, weshalb die Beamten des ID Jena hinzugerufen wurden. Nach erfolgreichem Aufwecken der Dame ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,73 Promille. Im Anschluss wurde die müde Passagierin zu ihrer Wohnanschrift ...

