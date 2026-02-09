LPI-J: Fahrzeug beschmiert
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Sonntagmorgen meldete ein 63-jähriger Mann aus Silbitz, dass sein SUV beschmiert wurde. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass alle Griffe des Fahrzeugs mit schwarzer Farbe beschmiert worden waren. Um die genauen Tatumstände zu betrachten, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.
