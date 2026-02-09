PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug beschmiert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Sonntagmorgen meldete ein 63-jähriger Mann aus Silbitz, dass sein SUV beschmiert wurde. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass alle Griffe des Fahrzeugs mit schwarzer Farbe beschmiert worden waren. Um die genauen Tatumstände zu betrachten, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

