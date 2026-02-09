PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitsüberschreitung mit Folgen

Weimar/ Weimarer Land (ots)

In den frühen Montagmorgenstunden überschlug sich auf der L1053 ein PKW. Der 44-jährige Fahrzeugführer fuhr aus Richtung Weimar in Richtung Bad Berka. Scheinbar aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kam der Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei sich der PKW mehrfach überschlug. Der 44-jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Die Straße musste zeitweise voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von über 25000 Euro. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 10:45

    LPI-J: Auto gestohlen

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - Sonntagmittag meldete eine 37-jährige PKW-Besitzerin, dass ihr Fahrzeug entwendet wurde. Die hinzugerufenen Beamten der PI Weimar verlegten in den Norden der Stadt, um die Diebstahlsanzeige aufzunehmen. Die unbekannten Täter entwendeten das Fahrzeug im Wert von ca. 5000 Euro auf unbekannte Art und Weise. Ein Ermittlungsverfahren zur weiteren Klärung der Tatumstände wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 10:45

    LPI-J: Richtiges Verhalten nach Parkplatzrempler

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Sonntagmittag ereignete sich in Bürgel ein Zusammenstoß zwischen zwei PKW. Ein 69-jähriger Fahrzeugführer lenkte beim Ausparken aus einer Parklücke zu früh ein und touchierte einen abgestellten PKW. An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden. Um den Halter des beschädigten PKW ordnungsgemäß zu informierten wurden die Beamten der PI Saale-Holzland zur Unfallaufnahme ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 10:45

    LPI-J: Erhebliche Beute

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Samstagnachmittag kam es in Tröbnitz zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten, durchwühlten diese und brachen Schränke auf. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Sie konnten ein Beutegut von über 75000 Euro erlangen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl eingeleitet um die genaueren Tatumstände zu beleuchten. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren