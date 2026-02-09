Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitsüberschreitung mit Folgen

Weimar/ Weimarer Land (ots)

In den frühen Montagmorgenstunden überschlug sich auf der L1053 ein PKW. Der 44-jährige Fahrzeugführer fuhr aus Richtung Weimar in Richtung Bad Berka. Scheinbar aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kam der Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei sich der PKW mehrfach überschlug. Der 44-jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Die Straße musste zeitweise voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von über 25000 Euro. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens.

