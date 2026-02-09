PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Fahrkartenautomat gesprengt

Apolda (ots)

Am Apoldaer Bahnhof wurde heute Morgen der Fahrkartenautomat gesprengt. Gegen 03:30 Uhr sah ein Zeuge einen grellen Blitz und zwei vermummte Personen. Durch die Sprengung konnten die Diebe die Geldkassette des Automaten entnehmen und stehlen. Zum Sach- und Beuteschaden können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, welche etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

