Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrkartenautomat gesprengt

Apolda (ots)

Am Apoldaer Bahnhof wurde heute Morgen der Fahrkartenautomat gesprengt. Gegen 03:30 Uhr sah ein Zeuge einen grellen Blitz und zwei vermummte Personen. Durch die Sprengung konnten die Diebe die Geldkassette des Automaten entnehmen und stehlen. Zum Sach- und Beuteschaden können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, welche etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell