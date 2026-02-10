Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Durch den Zaun in den Bach

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Montagnachmittag fuhr ein 59-jähriger PKW-Fahrer aus Richtung Hermsdorf in Richtung Trotz. In der Folge fuhr er links der Fahrbahn über die Bankette und kam wahrscheinlich durch starkes Gegenlenken nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei durchbrach er einen Zaun, rammte einen Telefonmast und kam letztendlich am Ende eines Vorgartens mit dem Fahrzeugheck in einem Bach zum Stehen. Die Beamten der PI Saale-Holzland konnten vor den unverletzten Fahrer antreffen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Der Fahrzeugführer wurde durch die Beamten zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleitet. Es entstand ein Sachschaden von über 2000 Euro. Den fahruntüchtigen Mann erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

