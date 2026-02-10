LPI-J: Buntmetall entwendet
Weimar/ Weimarer Land (ots)
Montagmorgen meldete der Betreiber einer Firma in Blankenhain den Einbruch in einen Container. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer und entwendeten in der Folge Kupferkabel im Wert von über 8000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet um weitere Tatumstände zu ermitteln.
