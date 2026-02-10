LPI-J: Buntmetall entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Montagnachmittag fuhr ein 59-jähriger PKW-Fahrer aus Richtung Hermsdorf in Richtung Trotz. In der Folge fuhr er links der Fahrbahn über die Bankette und kam wahrscheinlich durch starkes Gegenlenken nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei durchbrach er einen Zaun, rammte einen Telefonmast und kam letztendlich am Ende eines Vorgartens mit dem Fahrzeugheck in einem Bach zum Stehen. Die Beamten der PI Saale-Holzland konnten vor den unverletzten ...

mehr