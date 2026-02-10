PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Buntmetall entwendet

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Montagmorgen meldete der Betreiber einer Firma in Blankenhain den Einbruch in einen Container. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer und entwendeten in der Folge Kupferkabel im Wert von über 8000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet um weitere Tatumstände zu ermitteln.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 08:30

    LPI-J: Büro durchwühlt

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - Am Montagmorgen meldete ein 65-jähriger Mann einen Einbruch in sein Büro in der Weimarer Innenstadt. Die herbeigerufenen Beamten der PI Weimar konnten feststellen, dass unbekannte Täter die Büroräume durchwühlt und Schränke aufgebrochen hatten. Anschließend flüchteten sie mit dem Beutegut im Wert von über 400 Euro in unbekannte Richtung. Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens werden in der Folge weitere Tatumstände ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 08:30

    LPI-J: Uneinsichtiger Fahrzeugführer

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Montagnachmittag kam es in der Geraer Straße in Hermsdorf zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW. Beide PKW hielten bei Rot, nebeneinander an einer Ampel. Ein 31-jähriger Mazda Fahrer wollte sodann nach rechts abbiegen. Der neben ihm befindliche PKW-Fahrer holte bei seinem Abbiegevorgang nach links zu weit nach rechts aus, wodurch es zu einer Kollision zwischen beiden PKW kam. Der ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 08:30

    LPI-J: Durch den Zaun in den Bach

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Montagnachmittag fuhr ein 59-jähriger PKW-Fahrer aus Richtung Hermsdorf in Richtung Trotz. In der Folge fuhr er links der Fahrbahn über die Bankette und kam wahrscheinlich durch starkes Gegenlenken nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei durchbrach er einen Zaun, rammte einen Telefonmast und kam letztendlich am Ende eines Vorgartens mit dem Fahrzeugheck in einem Bach zum Stehen. Die Beamten der PI Saale-Holzland konnten vor den unverletzten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren