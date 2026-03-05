POL-NOM: Drogenvortest positiv: 31-jähriger Mann wurde Weiterfahrt untersagt
Northeim (ots)
37154 Northeim, Güterbahnhofstraße, Mittwoch, 04.03.2026, 17.35 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Die Polizei Northeim kontrollierte am Mittwochnachmittag einen 31-jährigen Mann, welcher mit seinem Pkw die Güterbahnhofstraße in Northeim befuhr. Im Rahmen der Überprüfung zur Fahrtüchtigkeit des Mannes wurde ein freiwilliger Urin-Vortest durchgeführt, welcher positiv auf THC reagierte.
Dem Mann wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde schließlich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
