Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Drogenvortest positiv: 31-jähriger Mann wurde Weiterfahrt untersagt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Güterbahnhofstraße, Mittwoch, 04.03.2026, 17.35 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Die Polizei Northeim kontrollierte am Mittwochnachmittag einen 31-jährigen Mann, welcher mit seinem Pkw die Güterbahnhofstraße in Northeim befuhr. Im Rahmen der Überprüfung zur Fahrtüchtigkeit des Mannes wurde ein freiwilliger Urin-Vortest durchgeführt, welcher positiv auf THC reagierte.

Dem Mann wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde schließlich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

