FW Lügde: Waldbrand zwischen Elbrinxen und Henkenbrink

27.08.2025, 17:01 Uhr, Waldbrand zwischen Elbrinxen und Henkenbrink: Am Mittwochnachmittag den 27.08.2025 meldete ein Leichtflugzeug einen Waldbrand zwischen Elbrinxen, Falkenhagen/Henkenbrink und Rischenau. Daraufhin alarmierte die Leitstelle des Kreises Lippe die Einheiten Elbrinxen und Falkenhagen sowie das GTLF 8000 der Feuerwehr Lügde. Da keine genaue Ortsangabe von dem Feuer vorlag, wurde das Waldgebiet über mehrere Zufahrtswege systematisch abgesucht. Als das Feuer, welches abgelegen von Waldwegen im Unterholz gefunden wurde, konnte die Koordination des Einsatzes durch den ELW1 erfolgen. Eine Fläche von 20 x 5 Metern war bereits betroffen. Mit drei C-Rohren und Löschrucksäcken konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde der Bereich mit einer Wärmebildkamera umfassend kontrolliert, um Glutnester ausfindig zu machen. Anschließend wurde die Brandstelle mit einem Wasser-Schaum-Gemisch erneut benetzt. Während des Einsatzes wurde ein Pendelverkehr mit den wasserführenden Fahrzeugen eingerichtet. Neben der Feuerwehr waren auch die Polizei und der Forstwirt an der Einsatzstelle tätig. Glücklicherweise wurde dieses Feuer durch ein Leichtflugzeug entdeckt, sodass es schnell gefunden und abgelöscht werden konnte. Wir bedanken uns bei dem Flieger für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung aus der Luft.

