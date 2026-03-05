Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bagger entwendet - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37186 Moringen, B241/ Abzweig Schnedinghausen, Dienstag, 03.03.2026, 18.00 Uhr - Mittwoch, 04.03.2026, 07.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Im Tatzeitraum zwischen Dienstag, 18.00 Uhr und Mittwochmorgen 07.30 Uhr entwendete mindestens eine unbekannte Person einen Mini-Bagger. Der Bagger war auf einem verschlossenen Baustellengelände an der B241 Höhe des Abzweiges nach Schnedinghausen abgestellt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder andere sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell