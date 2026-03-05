PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf: Nach Zusammenstoß mit Radfahrer - unbekannter Transporter flüchtet

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau/ OT Lindau, B247, Donnerstag, 05.03.2026, 06.16 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Donnerstagmorgen auf der B247 zwischen Lindau und Strohkrug, wobei ein 36-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde.

Eine bislang unbekannte Person befuhr mit einem VW Crafter die B247 aus Richtung Lindau kommend in Richtung Strohkrug. Kurz nach dem Ortsausgang Lindau überholte der Transporter den in gleicher Richtung fahrenden 36-jährigen Radfahrer, wobei er diesen streifte. In Folge des Zusammenstoßes kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Er musste in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden.

Der unbekannte Transporterfahrer setzte seine Fahrt fort. Nun sucht die Polizei Northeim nach Zeugen, welche mögliche Hinweise zu dem flüchtenden Fahrzeug machen können:

   - VW Crafter mit silbernen oder weißen Farbe
   - am Heck einen Aufkleber für Kinder-/ Schülertransport
   - augenscheinlich die Buchstaben H&K als Werbung.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf etwa 250,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

