Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Falsche Handwerker stehlen Bargeld und Schmuck

Northeim (ots)

37154 Northeim,

Nordring, 05.03.2026, 12:30 Uhr,

Northeim (Gro)

Am Donnerstag, den 05. März 2026, gegen 12:30 Uhr, klingelte eine männliche Person bei den Geschädigten und gab sich als "Handwerker" aus. Der Mann gab an, dass er möglicherweise bei Bauarbeiten eine Wasserleitung angebohrt habe und er dieses nun in der Wohnung überprüfen müsse. Die Geschädigten ließen die Person zur Überprüfung in die Wohnung. Später mussten sie feststellen, dass über 2000 Euro Bargeld und mehrere Ringe fehlten.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (05551-9148-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

