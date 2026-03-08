POL-NOM: E-Scooter am Bahnhof Northeim entwendet
Northeim (ots)
37154 Northeim,
Bahnhofstraße, Fahrradständer an den Gleisen, 07.03.2026, 16:00 Uhr - 20:10 Uhr,
Northeim (Gro)
Im o.g. Tatzeitraum wurde am Bahnhof Northeim ein E-Scooter des Herstellers "Express Werke" / Walberg entwendet. Dieser war, an einem Fahrradständer gesichert, am Bahnhof Northeim abgestellt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 380 Euro.
Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (05551-9148-0) zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell