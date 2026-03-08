Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter am Bahnhof Northeim entwendet

Northeim (ots)

37154 Northeim,

Bahnhofstraße, Fahrradständer an den Gleisen, 07.03.2026, 16:00 Uhr - 20:10 Uhr,

Northeim (Gro)

Im o.g. Tatzeitraum wurde am Bahnhof Northeim ein E-Scooter des Herstellers "Express Werke" / Walberg entwendet. Dieser war, an einem Fahrradständer gesichert, am Bahnhof Northeim abgestellt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 380 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (05551-9148-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell