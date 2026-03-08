POL-NOM: E-Scooter ohne aktuellen Versicherungsschutz geführt
Northeim (ots)
37154 Northeim,
Tschaikowskistraße, Samstag, 07.03.2026, 20:50 Uhr,
Northeim (Gro)
Zur o.g. Zeit führte ein 34-jähriger Northeimer einen E-Scooter mit einem grünen Versicherungskennzeichen (2025). Einen aktuellen Versicherungsschutz konnte er nicht vorlegen. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt und ein Verfahren wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell