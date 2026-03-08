POL-NOM: E-Scooter ohne aktuellen Versicherungsschutz geführt

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Nordring, 05.03.2026, 12:30 Uhr, Northeim (Gro) Am Donnerstag, den 05. März 2026, gegen 12:30 Uhr, klingelte eine männliche Person bei den Geschädigten und gab sich als "Handwerker" aus. Der Mann gab an, dass er möglicherweise bei Bauarbeiten eine Wasserleitung angebohrt habe und er dieses nun in der Wohnung überprüfen müsse. Die Geschädigten ließen die Person zur Überprüfung in ...

mehr