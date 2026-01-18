PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Diebstahl eskaliert: Frau wehrt sich gegen Festhaltung

Eisenberg (ots)

Eisenberg - Am Samstagabend entwendete eine 38-jährige amtsbekannte Frau in einem Supermarkt in der Jenaer Straße Getränke und Lebensmittel im Wert von 80 Euro. Ein Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl und stellte die Frau noch im Geschäft. Um im Besitz der Beute zu bleiben, wehrte sich die Diebin gegen das Festhalten. Die Polizei wurde hinzugerufen und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein. Die entwendeten Waren konnten an den Marktleiter zurückgegeben werden.

