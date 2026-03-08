POL-NOM: Fahrzeugführerin missachtet Rotlicht
Uslar (ots)
Uslar, Kreuzungsbereich Isertor/ Eschershäuser Straße, Sonnabend, 07.03.2026, 14.00 Uhr
USLAR (st) - Verkehrsunfall
Eine 87 - Jährige Fahrzeugführerin aus einem Uslarer Ortsteil befährt mit ihrem Pkw die Eschershäuser Straße in Richtung Kreuzung Isertor/ Wolfhagen. Trotz Rotlicht beschleunigt sie den Pkw und fährt über die Gegenspur unmittelbar in den Kreuzungsbereich. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 20 - Jährigen Fahrzeugführers, welcher die Auschnippe aus Richtung Schönhagen kommend, befährt. Durch den Zusammenstoß entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro. Personen werden nicht verletzt.
