Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrzeugführerin missachtet Rotlicht

Uslar (ots)

Uslar, Kreuzungsbereich Isertor/ Eschershäuser Straße, Sonnabend, 07.03.2026, 14.00 Uhr

USLAR (st) - Verkehrsunfall

Eine 87 - Jährige Fahrzeugführerin aus einem Uslarer Ortsteil befährt mit ihrem Pkw die Eschershäuser Straße in Richtung Kreuzung Isertor/ Wolfhagen. Trotz Rotlicht beschleunigt sie den Pkw und fährt über die Gegenspur unmittelbar in den Kreuzungsbereich. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 20 - Jährigen Fahrzeugführers, welcher die Auschnippe aus Richtung Schönhagen kommend, befährt. Durch den Zusammenstoß entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro. Personen werden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell