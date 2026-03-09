Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Gerätehaus

Bad Gandersheim (ots)

Tatort: Bad Gandersheim, Stettiner Straße, Tatzeitraum: 27.02.2026 - 04.03.2026 Bad Gandersheim (uhd) - In dem Zeitraum von Freitag, den 27.02.2026, bis Mittwoch, den 04.03.2026 wird durch die unbekannte Täterschaft die Tür eines Gerätehauses auf dem Gelände der Oberschule angegangen. Zudem wird versucht, auch auf der rückwärtigen Seite des Geräteschuppens, in diesen einzudringen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 ,- EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell