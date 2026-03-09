PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Gerätehaus

Bad Gandersheim (ots)

Tatort: Bad Gandersheim, Stettiner Straße, Tatzeitraum: 27.02.2026 - 04.03.2026 Bad Gandersheim (uhd) - In dem Zeitraum von Freitag, den 27.02.2026, bis Mittwoch, den 04.03.2026 wird durch die unbekannte Täterschaft die Tür eines Gerätehauses auf dem Gelände der Oberschule angegangen. Zudem wird versucht, auch auf der rückwärtigen Seite des Geräteschuppens, in diesen einzudringen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 ,- EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 19:45

    POL-NOM: Wildunfall

    Uslar (ots) - K 449 zwischen Wiensen und Bodenfelde, Sonnabend, 07.03.2026, 21.26 Uhr WIENSEN (st) - Hase quert Straße Ein 30-Jähriger Fahrzeugführer aus einem Uslarer Ortsteil befuhr mit seinem Pkw die K 449 aus Bodenfelde kommend in Richtung Wiensen als plötzlich ein Hase die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Tier wurde durch den Aufprall verletzt und verendete vor Ort. Am Pkw entstand Gesamtschaden von ca. 2000,00 Euro. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 19:43

    POL-NOM: Fahrzeugführerin missachtet Rotlicht

    Uslar (ots) - Uslar, Kreuzungsbereich Isertor/ Eschershäuser Straße, Sonnabend, 07.03.2026, 14.00 Uhr USLAR (st) - Verkehrsunfall Eine 87 - Jährige Fahrzeugführerin aus einem Uslarer Ortsteil befährt mit ihrem Pkw die Eschershäuser Straße in Richtung Kreuzung Isertor/ Wolfhagen. Trotz Rotlicht beschleunigt sie den Pkw und fährt über die Gegenspur unmittelbar in den Kreuzungsbereich. Dabei kommt es zum ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 19:38

    POL-NOM: Elektroroller ohne Versicherungsschutz

    Uslar (ots) - Uslar, Isertor, Sonnabend, 07.03.2026, 14.15 Uhr USLAR (st) - Weiterfahrt untersagt Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 50 - Jähriger aus Uslar festgestellt, der seinen versicherungspflichtigen Elektroroller im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl der Versicherungsschutz für das Kraftfahrzeug erloschen war. Zusätzlich beförderte der Fahrzeugführer vorschriftswidrig eine weitere Person auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren