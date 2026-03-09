Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

- 37574 Einbeck, Barumstraße/Altendorfer Tor, Mo. 09.03.2026, 10:45 Uhr

Einbeck (pfa)

Am heutigen Vormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Barumstraße/Altendorfer Tor in Einbeck. Der 67 - jährige aus Einbeck kommende Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw, einem Renault Kadjar, die Barumstraße und beabsichtigte nach rechts auf die Straße Altendorfer Tor abzubiegen. Hierbei übersah der die von links kommende vorfahrtberechtigte 64-jährige Rollerfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Rollerfahrerin aus Vogelbeck wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

