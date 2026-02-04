PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Emsdetten, Staubsaugerautomaten aufgebrochen

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter haben auf einem Tankstellengelände an der Taubenstraße zwei Staubsaugerautomaten gewaltsam aufgebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen Montag (02.02.), 21.00 Uhr und Dienstag (03.02.), 06.00 Uhr.

Die Täter entwendeten aus den Automaten nach ersten Schätzungen insgesamt einen mittleren zweistelligen Euro-Betrag.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

