Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Einbruch in Einfamilienhaus

Ochtrup (ots)

Zu einem Wohnungseinbruch ist es am Montag (02.02.) zwischen 14.30 Uhr und 19.00 Uhr an der Lindhorststraße gekommen.

Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür des Einfamilienhauses auf, dass zwischen der Lortzingstraße und der Hellstiege liegt. Die Einbrecher öffneten und durchsuchten im Haus Schränke sowie Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten Schmuck und Bargeld. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch und sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit an der Lindhorststraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte auf der Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell