Polizei Steinfurt

POL-ST: Verfolgungsfahrt zwischen Emsdetten und Greven-Reckenfeld

Steinfurt (ots)

Am 03.02.2026 bemerkten die eingesetzten Beamten im Rahmen einer gezielten Verkehrsüberwachung ein verdächtiges Fahrzeug. Dieses sollte im Anschluss angehalten und kontrolliert werden. Daraufhin beschleunigte der Fahrer. Im weiteren Verlauf verloren die Beamten zunächst den Sichtkontakt. Dieser konnte in Greven-Reckenfeld kurzfristig wieder aufgenommen werden, bevor das Fahrzeug endgültig aus den Augen verloren wurde. Nach Zeugenhinweisen konnte das Fahrzeug abgeparkt aufgefunden werden. Bei den Fahndungsmaßnahmen kam unter anderem ein Hubschrauber der Polizei zum Einsatz. Die Ermittlungen dauern an, Hinweise an die Polizei in Greven unter der 02571/928-0.

