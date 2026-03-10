Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse gestohlen

Northeim (ots)

Northeim, Nordhäuser Weg, Montag, 09.03.2026, 08.00 - 08.30 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag im Zeitraum von ca. 08.00 - 08.30 Uhr kam es in einem Supermarkt im Nordhäuser Weg in Northeim zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus einer Einkaufstasche.

Die 83-jährige Geschädigte hatte während des Einkaufs ihre Geldbörse in einem Einkaufsbeutel und bemerkte das Fehlen im Kassenbereich. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell