Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Northeim, Teichstraße, Montag, 09.03.2026, 07.20 - 14.50 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag im Zeitraum von ca. 07.20 - 14.50 Uhr kam es auf einem Hotelparkplatz in der Teichstraße in Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Geschädigte bemerkte vorne rechts an ihrem Auto bei der Rückkehr einen Schaden. Vermutlich touchierte eine unbekannte Person beim Parkvorgang das Auto und entfernte sich anschließend mit dem eigenen Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

