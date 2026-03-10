Northeim (ots) - Northeim, Teichstraße, Montag, 09.03.2026, 07.20 - 14.50 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag im Zeitraum von ca. 07.20 - 14.50 Uhr kam es auf einem Hotelparkplatz in der Teichstraße in Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte bemerkte vorne rechts an ihrem Auto bei der Rückkehr einen Schaden. Vermutlich touchierte eine unbekannte Person beim Parkvorgang das Auto und entfernte sich anschließend mit dem eigenen Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort. Es ...

