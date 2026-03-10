POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
Uslar, (go), Kurt-Schumacher-Straße/Bollenser Straße, Montag, der 09.03.2026, 11:50 Uhr. Ein 25- jähriger Fahrer eines Motorrades verlor, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über das Krad und stürzte. Er verletzte sich dabei leicht und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.
