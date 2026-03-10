Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall mit Kind - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Am heutigen Dienstagvormittag gegen 11:15 Uhr kam es im Bereich des Doberaner Platzes zu einem Verkehrsunfall zwischen einem fünfjährigen Kind und einem bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines E-Scooters die Doberaner Straße und wollte nach links in die Stampfmüllerstraße abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem Jungen, der gemeinsam mit seiner Mutter gerade die Stampfmüllerstraße überquerte. Durch den Kontakt mit dem E-Scooter stürzte das Kind zu Boden.

Der Mann wird als schwarz gekleidet mit Bart beschrieben. Sein E-Scooter war ebenfalls dunkel; Zeugen gaben zudem an, dass am Fahrzeug kein Kennzeichen angebracht war.

Der fünfjährige Junge verletzte sich bei dem Sturz am Kopf und musste ärztlich behandelt werden. Angaben zur Schwere der Verletzungen sind derzeit noch nicht möglich.

Die Polizei bittet den E-Scooter-Fahrer, sich umgehend zu melden. Außerdem werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrer geben können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 beim Kriminaldauerdienst Rostock zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell