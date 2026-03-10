PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall mit Kind - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Am heutigen Dienstagvormittag gegen 11:15 Uhr kam es im Bereich des Doberaner Platzes zu einem Verkehrsunfall zwischen einem fünfjährigen Kind und einem bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines E-Scooters die Doberaner Straße und wollte nach links in die Stampfmüllerstraße abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem Jungen, der gemeinsam mit seiner Mutter gerade die Stampfmüllerstraße überquerte. Durch den Kontakt mit dem E-Scooter stürzte das Kind zu Boden.

Der Mann wird als schwarz gekleidet mit Bart beschrieben. Sein E-Scooter war ebenfalls dunkel; Zeugen gaben zudem an, dass am Fahrzeug kein Kennzeichen angebracht war.

Der fünfjährige Junge verletzte sich bei dem Sturz am Kopf und musste ärztlich behandelt werden. Angaben zur Schwere der Verletzungen sind derzeit noch nicht möglich.

Die Polizei bittet den E-Scooter-Fahrer, sich umgehend zu melden. Außerdem werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrer geben können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 beim Kriminaldauerdienst Rostock zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 14:32

    POL-HRO: Haftbefehl gegen 15-jährigen Tatverdächtigen vollstreckt

    Rostock (ots) - Im Ergebnis intensiver und umfangreicher Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock, Sachgebiet Jugend, konnte am 9. März 2026 ein Haftbefehl gegen einen 15-jährigen Tatverdächtigen vollstreckt werden. Die Ermittler können dem Jugendlichen mit armenischer Staatsangehörigkeit rund 40 Straftaten zuordnen, die er seit 2024 im Raum Rostock begangen ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 13:56

    POL-HRO: Kleintransporter mit erheblichen technischen Mängeln auf der BAB 24 gestoppt

    Stolpe (ots) - Beamte der Besonderen Verkehrsüberwachung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe haben am Sonntagmittag einen polnischen Kleintransporter auf der Bundesautobahn 24 auf dem Parkplatz Blievenstorf in Fahrtrichtung Berlin kontrolliert. Bereits während der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich das Fahrzeug in einem nicht ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 12:42

    POL-HRO: Verkehrsunfall infolge eines Rotlichtverstoßes in Schwerin

    Schwerin (ots) - Am Montagvormittag kam es im Schweriner Stadtteil Friedrichsthal zu Verkehrseinschränkungen infolge eines Verkehrsunfalls, bei dem nach ersten Erkenntnissen ein Rotlichtverstoß ursächlich war. Ein 44-jähriger deutscher Fahrzeugführer befuhr mit seinem Auto die Lärchenallee und missachtete ersten Erkenntnissen zufolge das Rotlicht der Ampel an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren