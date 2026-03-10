Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall infolge eines Rotlichtverstoßes in Schwerin

Schwerin (ots)

Am Montagvormittag kam es im Schweriner Stadtteil Friedrichsthal zu Verkehrseinschränkungen infolge eines Verkehrsunfalls, bei dem nach ersten Erkenntnissen ein Rotlichtverstoß ursächlich war.

Ein 44-jähriger deutscher Fahrzeugführer befuhr mit seinem Auto die Lärchenallee und missachtete ersten Erkenntnissen zufolge das Rotlicht der Ampel an der Kreuzung Lärchenallee / Wolfsschlucht / Warnitzer Straße. Im Kreuzungsbereich kam es gegen 11:00 Uhr zur Kollision mit einem Pkw, dessen 67-jähriger Fahrer aus Wolfsschlucht kommend die Lärchenallee querte, um seine Fahrt in Richtung Warnitzer Straße fortzusetzen.

Durch den Zusammenstoß wurde der 67-jährige Fahrzeugführer verletzt und anschließend medizinisch versorgt. Seine Beifahrerin sowie der 44-jährige Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Beide beteiligten Fahrzeuge, ein Ford Mondeo und ein Madza 5, waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme sowie der Bergungsmaßnahmen kam es im Kreuzungsbereich zeitweise zu Verkehrseinschränkungen. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat gegen den 44-jährigen deutschen Fahrzeugführer aus Ludwigslust ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall eingeleitet.

