Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Hagenower Spielothek (Korrektur)

Hagenow (ots)

Bei einem Einbruch in eine Spielhalle in Hagenow haben unbekannte Täter am frühen Montagmorgen mehrere tausend Euro Bargeld gestohlen. Darüber hinaus entstanden Sachschäden.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Täter zunächst gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude eingedrungen sein. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden, die nun ausgewertet werden. Die Kriminalpolizei in Hagenow hat die Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall übernommen.

Der Vorfall ereignete sich am Montag in der Zeit von 02:00 Uhr bis 07:30 Uhr in der Steegener Chaussee in Hagenow.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen machen können, sich bei der Polizei in Hagenow unter der Telefonnummer 038836310 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

In der Erstmeldung wurde fälschlicherweise veröffentlicht, dass die Tat am Dienstagmorgen stattfand. Die Tatzeit ist hiermit korrigiert dargestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Das könnte Sie auch interessieren