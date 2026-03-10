Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Hagenower Spielothek

Hagenow (ots)

Bei einem Einbruch in eine Spielhalle in Hagenow haben unbekannte Täter am frühen Dienstagmorgen mehrere tausend Euro Bargeld gestohlen. Darüber hinaus entstanden Sachschäden.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Täter zunächst gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude eingedrungen sein. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden, die nun ausgewertet werden. Die Kriminalpolizei in Hagenow hat die Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall übernommen.

Der Vorfall ereignete sich in der Steegener Chaussee in Hagenow in der Zeit von 02:00 Uhr bis 07:30 Uhr.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen machen können, sich bei der Polizei in Hagenow unter der Telefonnummer 03883 6310 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell