PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und des Polizeipräsidiums Rostock zum Ermittlungsverfahren des getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow - Abschluss der Ermittlungen

Rostock (ots)

Die Staatsanwaltschaft Rostock hat die von der Kriminalpolizei Rostock durchgeführten Ermittlungen in dem o.g. Verfahren abgeschlossen und die seit dem 07.11.2025 in Untersuchungshaft befindliche Gina H. wegen des Verdachts des heimtückischen Mordes und aus sonst niedrigen Beweggründen zum Nachteil des achtjährigen Fabian zum Landgericht Rostock angeklagt.

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen besteht aus Sicht der Staatsanwaltschaft Rostock der hinreichende Verdacht, dass sich die Angeschuldigte am Morgen des 10.10.2025 zu der Wohnanschrift des Fabian begeben und den ihr gut bekannten achtjährigen Jungen unter einem Vorwand aus dem Haus gelockt haben soll. Anschließend soll sie mit dem Jungen in ihrem Kraftfahrzeug zu einem Feldstück in der Nähe von Klein Upahl gefahren und gemeinsam mit ihm zu dem dort befindlichen, verdeckt liegenden Teich gelaufen sein. Dort soll sie den Jungen, wie von ihr alleine geplant und durchgeführt, mittels mindestens sechs Messerstiche im Bereich des Oberkörpers getötet haben. Um die Spuren der Tat zu beseitigen soll sie den Leichnam später mittels Brandbeschleuniger angezündet haben.

Es gilt auch nach der Anklageerhebung die Unschuldsvermutung.

Die Pressehoheit ist mit der Anklageerhebung an das Landgericht Rostock übergegangen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 07:30

    POL-HRO: PKW Brand in der Rostocker Südstadt

    Rostock (ots) - In den Morgenstunden des 09.03. wurde gegen 02:00 Uhr ein Feuer in der Südstadt Rostock in der Erich-Schlesinger-Straße gemeldet. Vor Ort musste festgestellt werden, dass auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhandels mehrere PKW in Vollbrand standen. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurden insgesamt fünf durch Brand zerstörte und weitere drei durch Hitzeentwicklung geschädigte Fahrzeuge festgestellt. ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 20:01

    POL-HRO: Versammlungen am Frauentag in Rostock

    Rostock (ots) - Die Polizeiinspektion Rostock führte am 08. März 2026 einen Polizeieinsatz anlässlich mehrerer Versammlungslagen im Stadtgebiet der Hanse- und Universitätsstadt Rostock durch. Angemeldet waren zu 13:30 Uhr zwei Aufzüge des 8M-Kollektivs mit dem Thema "Frauentag/feministischer Kampftag", welche sich mit insgesamt ca. 2.000 Teilnehmenden am Rosengarten vereinigten und zur Endkundgebung am Neuen Markt ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 17:07

    POL-HRO: Brand einer Sauna in Hohe Düne

    Rostock (ots) - Am Sonntagnachmittag kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Brand einer Außensauna der Yachthafenresidenz Hohe Düne. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in der Sauna. Durch schnelles Handeln der Verantwortlichen vor Ort wurden keine Personen verletzt. An der voll ausgebrannten Sauna, die starke Rauchentwicklung verursachte, entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren