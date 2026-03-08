PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versammlungen am Frauentag in Rostock

Rostock (ots)

Die Polizeiinspektion Rostock führte am 08. März 2026 einen 
Polizeieinsatz anlässlich mehrerer Versammlungslagen im Stadtgebiet 
der Hanse- und Universitätsstadt Rostock durch.
Angemeldet waren zu 13:30 Uhr zwei Aufzüge des 8M-Kollektivs mit dem 
Thema "Frauentag/feministischer Kampftag", welche sich mit insgesamt 
ca. 2.000 Teilnehmenden am Rosengarten vereinigten und zur 
Endkundgebung am Neuen Markt weitergingen.
Dort fand eine weitere Versammlung als Abschlusskundgebung und 
"Feministischer Markt" mit etwa 2.100 Teilnehmenden statt.
In der Zeit von 17:00 bis 19:00 Uhr führte die Rote Jugend Rostock 
einen angemeldeten Aufzug mit Zwischenkundgebung in Lütten-Klein zum 
Thema "Demonstration zum Frauenkampftag - Der 8. März bleibt 
international" mit 110 Teilnehmenden durch.
Die Aufzüge verliefen störungsfrei. Die dadurch entstandenen 
Verkehrsbehinderungen beliefen sich auf ein Minimum.

Gordon Tiesler
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren