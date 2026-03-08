Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versammlungen am Frauentag in Rostock

Rostock (ots)

Die Polizeiinspektion Rostock führte am 08. März 2026 einen Polizeieinsatz anlässlich mehrerer Versammlungslagen im Stadtgebiet der Hanse- und Universitätsstadt Rostock durch. Angemeldet waren zu 13:30 Uhr zwei Aufzüge des 8M-Kollektivs mit dem Thema "Frauentag/feministischer Kampftag", welche sich mit insgesamt ca. 2.000 Teilnehmenden am Rosengarten vereinigten und zur Endkundgebung am Neuen Markt weitergingen. Dort fand eine weitere Versammlung als Abschlusskundgebung und "Feministischer Markt" mit etwa 2.100 Teilnehmenden statt. In der Zeit von 17:00 bis 19:00 Uhr führte die Rote Jugend Rostock einen angemeldeten Aufzug mit Zwischenkundgebung in Lütten-Klein zum Thema "Demonstration zum Frauenkampftag - Der 8. März bleibt international" mit 110 Teilnehmenden durch. Die Aufzüge verliefen störungsfrei. Die dadurch entstandenen Verkehrsbehinderungen beliefen sich auf ein Minimum. Gordon Tiesler Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

