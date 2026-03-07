POL-HRO: Brand eines PKW
Rethwisch (ots)
Am 06.03.2026, gegen 22:10 Uhr kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand eines PKW Mercedes-Benz. Das derzeit nicht zugelassene Fahrzeug befand sich in einer Einfahrt zu einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehren aus Nienhagen und Börgerende-Rethwisch konnten den Brand löschen. Durch das Feuer ist eine Schaden am Fahrzeug und einem Tor in Höhe von ca. 16.000 Euro entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen vor Ort durchgeführt und eine Strafanzeige wegen Brandstiftung aufgenommen.
Sascha Puchala
Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell