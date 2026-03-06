PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei- und Feuerwehreinsatz an Schule in Toitenwinkel - mehrere Schüler mit Atembeschwerden

Rostock (ots)

Am heutigen Vormittag kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr an einer Schule im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel.

Nach bisherigen Erkenntnissen informierte die Schule die Einsatzkräfte darüber, dass ein 16-jähriger Schüler während einer Pause im Schulgebäude mutmaßlich Reizgas versprüht haben soll. In der Folge klagten mehrere Personen über Atembeschwerden.

Insgesamt erlitten 29 Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrkraft leichte gesundheitliche Beeinträchtigungen. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Rostock waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und rund 20 Kräften aus Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Die Betroffenen wurden medizinisch untersucht und noch vor Ort versorgt. Krankenhausbehandlungen waren nach aktuellem Stand nicht erforderlich.

Die eingesetzten Polizeikräfte konnten das mutmaßlich verwendete Reizgasspray im Schulgebäude auffinden und sicherstellen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Weitere Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren