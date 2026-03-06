Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisster 44-jähriger Mann aus Goldberg angetroffen - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Krakow am See/Goldberg (ots)

Der seit gestern Mittag vermisste 44-jährige Marko Foth konnte im Bereich Krakow am See wohlbehalten angetroffen werden.

Es bestehen keinerlei Anhaltspunkte für einen strafrechtlichen Sachverhalt.

Die Polizeiinspektion Ludwigslust bedankt sich bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung.

Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Vermisstenfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

