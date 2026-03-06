PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisster 44-jähriger Mann aus Goldberg angetroffen - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Krakow am See/Goldberg (ots)

Der seit gestern Mittag vermisste 44-jährige Marko Foth konnte im Bereich Krakow am See wohlbehalten angetroffen werden.

Es bestehen keinerlei Anhaltspunkte für einen strafrechtlichen Sachverhalt.

Die Polizeiinspektion Ludwigslust bedankt sich bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung.

Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Vermisstenfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
  • 06.03.2026 – 11:18

    POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L122 bei Kröpelin

    L122/ Kröpelin (Landkreis Rostock) (ots) - Am Morgen des 06.03.2026 ereignete sich auf der L122 zwischen Boldenshagen und Kröpelin ein schwerer Verkehrsunfall unter alleiniger Beteiligung eines PKW, infolgedessen der 65-jährige Fahrer des Fahrzeugs verstorben ist.   Wie durch die eingeleitete Verkehrsunfallermittlung bislang bekannt ist, sei der verunfallte PKW zuvor gegen 07:00 Uhr in Richtung Kröpelin unterwegs ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 11:16

    POL-HRO: Zwei Jugendliche bei Einbruch gestellt

    Greven (ots) - In der Gemeinde Greven sind gestern Vormittag zwei Jugendliche bei einem Einbruch gestellt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der 64-jährige Geschädigte gegen 10.15 Uhr Einbruchsspuren an seinem Wohnhaus fest. Im Gebäude sei er dann auf zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren getroffen, die Gegenstände aus der Werkstatt des Geschädigten mit sich führten. Die alarmierten ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 08:48

    POL-HRO: 47-Jähriger bei Arbeitsunfall lebensbedrohlich verletzt

    Blievenstorf (ots) - Bei einem Arbeitsunfall in Blievenstorf bei Neustadt-Glewe ist am gestrigen Tag ein 47-jähriger Mann schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der Mann Montagearbeiten auf dem Dach einer Scheune durch, als er gegen 14.00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Der 47-Jährige zog sich dabei ...

    mehr
