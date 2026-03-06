Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Jugendliche bei Einbruch gestellt

Greven (ots)

In der Gemeinde Greven sind gestern Vormittag zwei Jugendliche bei einem Einbruch gestellt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der 64-jährige Geschädigte gegen 10.15 Uhr Einbruchsspuren an seinem Wohnhaus fest. Im Gebäude sei er dann auf zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren getroffen, die Gegenstände aus der Werkstatt des Geschädigten mit sich führten. Die alarmierten Polizeikräfte konnten im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen bei den Jugendlichen weiteres Diebesgut auffinden und sicherstellen. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell