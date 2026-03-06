Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 47-Jähriger bei Arbeitsunfall lebensbedrohlich verletzt

Blievenstorf (ots)

Bei einem Arbeitsunfall in Blievenstorf bei Neustadt-Glewe ist am gestrigen Tag ein 47-jähriger Mann schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der Mann Montagearbeiten auf dem Dach einer Scheune durch, als er gegen 14.00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Meter in die Tiefe stürzte.

Der 47-Jährige zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell