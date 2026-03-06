PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 47-Jähriger bei Arbeitsunfall lebensbedrohlich verletzt

Blievenstorf (ots)

Bei einem Arbeitsunfall in Blievenstorf bei Neustadt-Glewe ist am gestrigen Tag ein 47-jähriger Mann schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der Mann Montagearbeiten auf dem Dach einer Scheune durch, als er gegen 14.00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Meter in die Tiefe stürzte.

Der 47-Jährige zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 08:17

    POL-HRO: Raub in Lütten Klein - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

    Rostock (ots) - Am Mittwoch, dem 04. März, meldete sich gegen 11:00 Uhr ein 30-jähriger Paketzusteller über Notruf bei der Polizei und gab an von einer männlichen Person ausgeraubt worden zu sein. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Geschädigte im Bereich der Ostseeallee im Rostocker Stadtteil Lütten Klein, als er durch einen bislang unbekannten Mann ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 01:22

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 44 jährigen

    Goldberg (LK LUP) (ots) - Seit dem 05.03.2026, 11:40 Uhr wird der 44 jährige Marko Foth aus Goldberg vermisst. Letztmalig wurde der Gesuchte im Bereich Goldberg, Parkstraße gesehen. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei blieben bisher ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hilfe aus der Bevölkerung. weitere Informationen können unter folgendem Link https://t1p.de/qyw6d abgerufen werden. Hinweise zum Aufenthaltsort des ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 21:24

    POL-HRO: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

    Rostock (ots) - Am 05.03.2026 gegen 16:10 Uhr befuhr ein 79-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Audi Q2 die B105 aus Sievershagen kommend, in Richtung Bargeshagen. Voraus kam es zu verkehrsbedingten Stauerscheinungen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne erkannte der Fahrzeugführer das Stauende zu spät und er fuhr auf einen PKW Hyundai auf. Durch den Aufprall wurde der Hyundai auf den vor ihm stehenden PKW Toyota und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren