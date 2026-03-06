PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Raub in Lütten Klein - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Rostock (ots)

Am Mittwoch, dem 04. März, meldete sich gegen 11:00 Uhr ein 30-jähriger Paketzusteller über Notruf bei der Polizei und gab an von einer männlichen Person ausgeraubt worden zu sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Geschädigte im Bereich der Ostseeallee im Rostocker Stadtteil Lütten Klein, als er durch einen bislang unbekannten Mann unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe eines Paketes genötigt worden sein soll. Der Tatverdächtige habe im Anschluss das Paket an sich genommen und sich in ein nahegelegenes Wohnhaus begeben. Der Geschädigte konnte dies aus sicherer Entfernung beobachten.

Aufgrund der präzisen Personenbeschreibung des deutschen Geschädigten gelang es den eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers Lichtenhagen, den Tatverdächtigen zeitnah zu identifizieren. Es handelt sich um einen 37-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Der Mann konnte in seiner Wohnung angetroffen werden. Das zuvor entwendete Paket wurde ebenfalls in der Wohnung fest- und sichergestellt.

Zuständige Ermittler des Kriminalkommissariats Rostock übernahmen umgehend die weiteren Ermittlungen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Da ein Konsum von Rauschmitteln nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Der Beschuldigte wurde am gestrigen Donnerstag dem Haftrichter des Amtsgericht Rostock vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an. Der 37-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Ermittlungen dauern an. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

