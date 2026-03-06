Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 44 jährigen

Goldberg (LK LUP) (ots)

Seit dem 05.03.2026, 11:40 Uhr wird der 44 jährige Marko Foth aus Goldberg vermisst. Letztmalig wurde der Gesuchte im Bereich Goldberg, Parkstraße gesehen. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei blieben bisher ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hilfe aus der Bevölkerung. weitere Informationen können unter folgendem Link https://t1p.de/qyw6d abgerufen werden.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt das Polizeirevier Plau am See unter der Telefonnummer 038735-8370 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Sascha Puchala

Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell