Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stoppt rauschmittelbeeinflussten Fahrzeugführer

Rostock (ots)

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Rostock in der Nacht, gegen 00:30 Uhr einen Pkw in der Teterower Straße anhalten und kontrollieren.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 19-jährige deutsche Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand. Ein entsprechender körperlicher Vortest verlief positiv. Darüber hinaus ergaben weitere Überprüfungen, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Zudem stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zu dem geführten Pkw gehörten. Weiterhin waren die amtlichen Zulassungsplaketten manipuliert. Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Gegen den Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel , der Urkundenfälschung sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

