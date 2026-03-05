Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte beschädigen mehrere Wahlplakate - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots)

In der zurückliegenden Nacht wurden in Wismar mehrere großformatige Wahlbanner im Zusammenhang mit der bevorstehenden Bürgermeisterwahl beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwochabend, ab 18:00 Uhr, bis zum heutigen Morgen mehrere großflächige Wahlplakate im Stadtgebiet. Betroffen waren Standorte in der Bürgermeister-Haupt-Straße, der Schweriner Straße sowie der Lübschen Straße.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine abschließenden Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell