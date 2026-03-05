Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sekundenschlaf führt zum Alleinunfall auf der BAB 24 bei Suckow

Suckow (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam es auf der BAB 24 kurz vor der Anschlussstelle Suckow in Fahrtrichtung Berlin zu einem Alleinunfall eines 67-jährigen VW-Fahrers. Gegen 01:00 Uhr befuhr der VW-Fahrer am Donnerstagmorgen die BAB 24 aus Richtung Hamburg kommend in Richtung Berlin. Nach eigenen Angaben kam der 67-Jährigen wegen Sekundenschlafes nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und blieb in der Folge in der Bankette neben der Fahrbahn liegen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrer blieb unauffällig. Eine Rettungswagenbesatzung prüfte den gesundheitlichen Zustand des 67-Jährigen an der Unfallstelle, konnte diesen aber vor Ort wieder aus den medizinischen Maßnahmen entlassen. Der VW war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Groß Godems, Parchim und Stolpe waren ebenfalls vor Ort, da zunächst angenommen wurde, dass Flüssigkeiten aus dem Fahrzeug ausgetreten waren. Der Unfallschaden wird derzeit auf 15.000 Euro geschätzt. Aufgrund des Sekundenschlafes wurde gegen den VW-Fahrer ein Strafverfahren wegen des Verursachens eines Unfalls durch körperliche Mängel eingeleitet.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

