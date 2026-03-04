Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mann entdeckt gestohlenen Satz Räder in Bützow - Fahrzeug sichergestellt

Bützow (ots)

Am gestrigen Tag meldete sich ein 42-jähriger Geschädigter bei der Polizei und teilte mit, dass er seine am 7. Februar 2026 in Techentin als gestohlen gemeldeten Räder an einem Pkw in Bützow wiedererkannt habe. Bei dem aufgefundenen Diebesgut handelt es sich um einen Komplettsatz im Wert von rund 10.000 Euro, der zuvor durch unbekannte Tatverdächtige vom Pkw des Geschädigten abmontiert worden war.

Nach Angaben des Mannes wiesen die entwendeten Räder individuelle Merkmale auf, sodass er sie zweifelsfrei als sein Eigentum identifizieren konnte. Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen konnten die Angaben des Geschädigten vor Ort bestätigt werden.

Im Zuge der eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-jährige deutsche Fahrzeughalter als möglicher Tatverdächtiger ermittelt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock wurde das gesamte Fahrzeug sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Kriminalkommissariat geführt und dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell