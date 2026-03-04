PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mann entdeckt gestohlenen Satz Räder in Bützow - Fahrzeug sichergestellt

Bützow (ots)

Am gestrigen Tag meldete sich ein 42-jähriger Geschädigter bei der Polizei und teilte mit, dass er seine am 7. Februar 2026 in Techentin als gestohlen gemeldeten Räder an einem Pkw in Bützow wiedererkannt habe. Bei dem aufgefundenen Diebesgut handelt es sich um einen Komplettsatz im Wert von rund 10.000 Euro, der zuvor durch unbekannte Tatverdächtige vom Pkw des Geschädigten abmontiert worden war.

Nach Angaben des Mannes wiesen die entwendeten Räder individuelle Merkmale auf, sodass er sie zweifelsfrei als sein Eigentum identifizieren konnte. Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen konnten die Angaben des Geschädigten vor Ort bestätigt werden.

Im Zuge der eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-jährige deutsche Fahrzeughalter als möglicher Tatverdächtiger ermittelt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock wurde das gesamte Fahrzeug sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Kriminalkommissariat geführt und dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 13:46

    POL-HRO: Tachoeinheit aus PKW gestohlen

    Ganzlin b. Plau (ots) - In Ganzlin bei Plau am See haben unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch eine Tachoeinheit aus einem PKW entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der betroffene VW Caddy (Baujahr 2017) abends zuvor vor dem Grundstück des Eigentümers in der Schulstraße abgestellt. Gegen 03:00 Uhr nachts sollen sich die Täter auf bislang unbekannter Weise Zutritt zum Fahrzeuginneren verschafft haben. ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 12:52

    POL-HRO: Mehrere Brände beschäftigen Polizei

    Hagenow/Warlitz/Neustadt-Glewe (ots) - Innerhalb weniger Stunden kam es am gestrigen Tag zu drei Bränden, die den Einsatz von Polizei und Feuerwehr erforderlich machten. Zu einem Brand einer Grünfläche in Warlitz wurde die Polizei am Dienstagnachmittag gerufen. Hierbei sei gegen 15:20 Uhr ein Brauchtumsfeuer kurzzeitig außer Kontrolle geraten, so dass circa 400 m² Rasen in Brand gerieten. Durch die Feuerwehren aus ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 09:45

    POL-HRO: Schweriner Polizei ermittelt nach Raubstraftaten und bittet um Zeugenhinweise

    Schwerin (ots) - Nach zwei Raubstraftaten am gestrigen Morgen im Stadtgebiet von Schwerin hat das Kriminalkommissariat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden gegen 06:20 Uhr zwei Männer im Alter von 33 und 37 Jahren im Waldgebiet zwischen Hamburger Allee und Mueßer Straße von drei bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren