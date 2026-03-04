Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schweriner Polizei ermittelt nach Raubstraftaten und bittet um Zeugenhinweise

Schwerin (ots)

Nach zwei Raubstraftaten am gestrigen Morgen im Stadtgebiet von Schwerin hat das Kriminalkommissariat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden gegen 06:20 Uhr zwei Männer im Alter von 33 und 37 Jahren im Waldgebiet zwischen Hamburger Allee und Mueßer Straße von drei bislang unbekannten Tatverdächtigen angesprochen und zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, griffen die Täter den 37-jährigen Geschädigten aus Königs Wusterhausen körperlich an und verletzten ihn leicht. In der weiteren Folge ließen die Tatverdächtigen von den Männern ab und entfernten sich ohne Beute in Richtung des angrenzenden Waldgebietes. Zwei der drei Täter sollen maskiert gewesen sein.

Etwa anderthalb Stunden später, gegen 07:50 Uhr, kam es im Schlossgarten im Bereich Schleifenmühlenweg/Lennéstraße zu einer weiteren Raubstraftat. Dort wurde ein 17-jähriger Schweriner von zwei unbekannten, maskierten Männern unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert. Nachdem die Täter das Portemonnaie des Jugendlichen erbeutet hatten, flüchteten sie in Richtung Platz der Jugend.

In beiden Fällen wurden Strafanzeigen aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet. Mögliche Tatzusammenhänge werden geprüft. Die drei Geschädigten sind deutsche Staatsangehörige.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen oder zu möglichen Tatverdächtigen machen können, sich bei der Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, per Mail an kk.schwerin@polmv.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

