Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Drei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß auf der B191

Malliß (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Malliß auf der B191 sind drei Personen schwer verletzt worden.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr eine 77-jährige Autofahrerin gegen 11:00 Uhr auf die B191 auf und kollidierte dabei frontal mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw einer 31-jährigen Fahrzeugführerin. Neben den beiden Autofahrerinnen wurde auch ein Beifahrer schwer verletzt. Alle drei Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme bestand bei keinem der Beteiligten Lebensgefahr.

Beide Fahrzeuge waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die B191 bis etwa 13:00 Uhr voll gesperrt werden. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall vor Ort auf und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell