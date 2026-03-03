Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Angriff auf AfD-Wahlkreisbüro in Sternberg

Sternberg (ots)

Am gestrigen Abend kam es zu einem Angriff gegen das AfD-Wahlkreisbüro eines Landtagsabgeordneten in Sternberg.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll gegen 23:40 Uhr eine bislang unbekannte, augenscheinlich vermummte, männliche Person mit einem unbekannten Gegenstand gegen die verglaste Eingangstür des Wahlkreisbüros geschlagen und diese beschädigt haben. Durch die nun geöffnete Tür beschimpfte der unbekannte Täter den im Büro anwesenden Landtagsabgeordneten. Anschließend ergriff er die Flucht. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der mutmaßliche Täter nicht aufgegriffen werden. Bei dem Täter soll es sich um eine circa 175 cm große männliche Person handeln, die zur Tatzeit einen roten Schal oder eine rote Sturmhaube vor sein Gesicht gezogen hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Beleidigung. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat in der Kütiner Straße, insbesondere zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sternberg (03847 4327-0) zu melden.

