Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz in der Wismarer Innenstadt

Wismar (ots)

Im Innenstadtbereich von Wismar ist es heute Morgen zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen, nachdem zuvor mehrere Personen von einem 20 Jahre alten Mann angegriffen wurden. Bei der Ergreifung des Mannes wurde ein Polizeibeamter schwer verletzt.

Gegen 07:20 Uhr meldete sich eine Geschädigte bei der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock. Sie sei von einen Mann in der Bürgermeister-Haupt-Straße von ihrem Fahrrad gestoßen worden, dabei wurde sie leicht verletzt. Ein Zeuge, der der Geschädigten zur Hilfe eilte, wurde durch den Tatverdächtigen getreten und am Kopf verletzt. Der Mann flüchtete anschließend mit dem Rad.

Kurze Zeit später griff er erneut eine weibliche Person an, stieß diese von ihrem E-Roller und entfernte sich damit. In der Nähe der Dahlmannstraße traf er auf eine weitere weibliche Person. Diese gab an, von dem Tatverdächtigen sexuell attackiert worden zu sein.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Mann gegen 08:10 Uhr in einem Haus in der Dahlmannstraße stellen. Dabei leistete er starken Widerstand, trat und bespuckte die Beamten. Ein Kollege erlitt durch den Widerstand erhebliche Kopfverletzungen und wird aktuell in einem Schweriner Krankenhaus behandelt.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 20 Jahre alten Deutschen, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Nach eigenen Angaben des Tatverdächtigen habe er zusätzlich verschiedenste Rauschmittel konsumiert.

Alle Geschädigten wurden vor Ort medizinisch behandelt. Durch die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin werden aktuell umfangreich Spuren gesichert.

Der Tatverdächtige, der derzeit nicht gewahrsamstauglich ist, befindet sich in medizinischer Behandlung.

Die polizeilichen Ermittlungen zu den konkreten Umständen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell