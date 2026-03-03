Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verfassungsfeindliche Symbole in Wismar, Grevesmühlen und Rehna festgestellt - Kriminalpolizeiinspektion ermittelt

Rostock (ots)

Am Montag, 02.03.2026, wurden in Wismar, Grevesmühlen und Rehna unter anderem verfassungsfeindliche Symbole festgestellt. Nach Hinweisen von Zeugen entdeckten Einsatzkräfte mehrere entsprechende Schmierereien und nahmen die Sachverhalte auf.

Betroffen ist in Wismar ein Gebäude in der Friedrich-Wolf-Straße. In Grevesmühlen wurden entsprechende Kennzeichen im Bereich des Ploggenseerings festgestellt. In Rehna sind Schmierereien in der Ernst-Thälmann-Straße gemeldet worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachten bislang unbekannte Täter an den genannten Orten verbotene Kennzeichen sowie entsprechende Schriftzüge an.

Die Kriminalpolizeiinspektion hat Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gemäß § 86a Strafgesetzbuch sowie wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell