Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ehepaar aus dem Landkreis Rostock verliert 84.000EUR durch Anlagenbetrug

Landkreis Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem am 02.03.2026 ein Betrugsfall angezeigt wurde, bei dem ein Ehepaar nach vorliegenden Informationen um knapp 84.000EUR betrogen worden sein soll.

In der Absicht das eigene Vermögen sicher anzulegen sei der Geschädigte im Januar diesen Jahres auf eine Werbeanzeige eines Online-Brokers aufmerksam geworden. Nach erfolgtem Erstkontakt mit dem Anbieter habe man die geschädigten Eheleute in der Folge selbst mehrfach mit der Bitte um die Überweisung diverser Geldbeträge kontaktiert und dahingehend ermutigt, dass sich die getätigte Anlage bei Wiederauszahlung durch Renditen als lohnenswert erweisen würde. Erst bei Anforderung einer ersten Auszahlung, die seitens des mutmaßlichen Brokers nicht gewährleistet werden konnte, wurde der 68-jährige Deutsche misstrauisch und erstattete Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

  • 02.03.2026 – 13:22

    POL-HRO: Tankstellenmitarbeiterin verhindert Trickbetrug

    Schwerin (ots) - Eine aufmerksame Mitarbeiterin einer Tankstelle hat am vergangenen Freitag einen Trickbetrug zum Nachteil einer 68-jährigen Frau verhindert. Die Rentnerin beabsichtigte, Paysafe-Karten im Wert von mehreren Hundert Euro zu kaufen. Diese sollte sie nach Angaben der Täter gegen einen angeblichen Gewinn von knapp 40.000 Euro eintauschen. Die Mitarbeiterin wurde misstrauisch, klärte die Frau über die ...

    mehr
