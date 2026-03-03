Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ehepaar aus dem Landkreis Rostock verliert 84.000EUR durch Anlagenbetrug

Landkreis Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem am 02.03.2026 ein Betrugsfall angezeigt wurde, bei dem ein Ehepaar nach vorliegenden Informationen um knapp 84.000EUR betrogen worden sein soll.

In der Absicht das eigene Vermögen sicher anzulegen sei der Geschädigte im Januar diesen Jahres auf eine Werbeanzeige eines Online-Brokers aufmerksam geworden. Nach erfolgtem Erstkontakt mit dem Anbieter habe man die geschädigten Eheleute in der Folge selbst mehrfach mit der Bitte um die Überweisung diverser Geldbeträge kontaktiert und dahingehend ermutigt, dass sich die getätigte Anlage bei Wiederauszahlung durch Renditen als lohnenswert erweisen würde. Erst bei Anforderung einer ersten Auszahlung, die seitens des mutmaßlichen Brokers nicht gewährleistet werden konnte, wurde der 68-jährige Deutsche misstrauisch und erstattete Anzeige.

