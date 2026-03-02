PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tankstellenmitarbeiterin verhindert Trickbetrug

Schwerin (ots)

Eine aufmerksame Mitarbeiterin einer Tankstelle hat am vergangenen Freitag einen Trickbetrug zum Nachteil einer 68-jährigen Frau verhindert. Die Rentnerin beabsichtigte, Paysafe-Karten im Wert von mehreren Hundert Euro zu kaufen. Diese sollte sie nach Angaben der Täter gegen einen angeblichen Gewinn von knapp 40.000 Euro eintauschen.

Die Mitarbeiterin wurde misstrauisch, klärte die Frau über die Betrugsmasche auf und informierte die Polizei. Dadurch konnte ein finanzieller Schaden verhindert werden. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

